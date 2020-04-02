https://news.day.az/society/1219129.html МВД внесло ясность в вопрос использования личных автомобилей
МВД внесло ясность в вопрос использования личных автомобилей
На пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заместитель начальника Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Азиз Багишев внес ясность в вопрос использования личных автомобилей.
Как передает Day.Az, он сказал, что между Баку, Сумгайытом и Абшероном разрешено свободное движение автомобилей: "В то же время есть разрешение на движение автомобилей и внутри регионов".
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