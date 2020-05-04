В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,3

Сегодня в 00:03 по местному времени на территории Самухского района, в 45 километрах к северу от станции Ганджа зарегистрировано землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3. Очаг залегал на глубине 10 километров. В эпицентре землетрясение ощущалось до трех баллов.