В Азербайджане ряд чиновников Минтруда арестован за коррупцию

Арестованы должностные лица Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Как сообщили Day.Az в пресс-службах Генеральной прокуратуры и Министерства труда и социальной защиты населения, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре была изучена информация, поступившая из Министерства труда и социальной защиты населения о незаконных действиях должностных лиц Кяпязского районного отделения ГФСЗ города Гянджа.

В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что Эльчин Алекберов, занимавший должность заведующего сектором в Кяпязском районном отделении ГФСЗ города Гянджа, войдя в сговор с заместителем заведующего этим фондом Беялы Халиловым и Арифом Ганбаровым, работавшим в 2010-2016 годах заведующим Кяпязского районного отделения ГФСЗ города Гянджа, в 2015-2017 годах за назначение пенсии за основании фиктивных документов с учетом трудового стажа и группы инвалидности потребовал и получил в разное время от 32 жителей района при посредничестве своего знакомого Шахина Мамедова в качестве взятки 122 тысячи манатов.

Кроме того, были установлены основания для подозрения в том, что обманув граждан и сообщив им о том, что он имеет возможность назначить пенсию, Э.Алекберов повторно обманул 21 человека и присвоил принадлежавшие им 70 тысяч манатов и поделил эти деньги с другим членом преступной группировки Абульфазом Ибрагимовым, а также повторно подстрекал граждан к даче взятки за эти незаконные действия.

Э.Алекберов, Б.Халилов и А.Ганбаров обвиняются по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), избрана мера пресечения в виде ареста.

Ш.Мамедову и А.Ибрагимову предъявлено обвинение по статьям 32.5, 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Кроме того, выявлены основания для подозрения в том, что работавший в 2016-2018 гг. завотделом Кяпязского отделения ГФСЗН города Гянджа Низами Ахмедов и завотделом сектора по назначению пенсий Самая Эминова злоупотребляли должностными полномочиями, незаконно назначали пенсии. Им предъявлено обвинение по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями). Задержанные привлечены к следствию.

Расследование продолжается.