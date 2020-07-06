Центральный банк крови вновь обратился к переболевшим коронавирусом

Центральный банк крови вновь обратился к лицам, вылечившимся от коронавируса.

Как сообщает Day.Az, в обращении отмечается, что вылечившиеся от коронавируса могут стать донором для тяжелобольных пациентов, которые в настоящее время проходят лечение: "Конвалесцентная плазма крови выздоровевших переливается находящимся в тяжелом состоянии пациентам. Хоть и твоя борьба уже окончена, в нашей стране борьба с коронавирусом продолжается".

Отметим, Центральный банк крови ранее обращался к выздоровевшим от коронавируса людям с просьбой о донорстве.

Телефонные номера Центрального банка крови:

907, +99412 440 65 86, +99412 440 78 50, +99412 441 66 52.