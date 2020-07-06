Взаимовыручка и ответственность – факторы необходимости современных реалий

Взаимовыручка и ответственность каждого гражданина страны, верховенство закона, являются основополагающими и необходимыми факторами успеха в борьбе с коронавирусом в современных реалиях, сказал Trend эстрадный исполнитель, заслуженный артист Азербайджана Аббас Ахмед, передает Day.Az.

"Коронавирус стал бедой человечества в 21 веке, каждый день обновляются сводки о несметном количестве новых случаев заражения и сотнях смертей. Многие города и целые страны находятся на карантине, отменены авиарейсы, важные события международного масштаба, спортивные мероприятия и музыкальные фестивали, экономике и материальному благосостоянию людей наносится значительный ущерб. Некоторые страны благодаря дисциплинированности граждан сдержали развитие эпидемии и стали открывать границы, налаживается жизнь, но все это очень рискованно, учитывая глобальность проблемы. В нашей стране с первых дней пандемии были приняты очень эффективные превентивные меры, наблюдалось низкое количество зараженных. К большому сожалению, последующее послабление привело к резкому увеличению числа зараженных вследствие недисциплинированности ряда граждан, и вынужденного ужесточения карантинного режима. В настоящее время относительная стабильность числа зараженных - более пятисот в сутки, очень настораживает. Радует, что вылечилось более 12 тысяч людей, но около 9 тысяч мучаются в эти жаркие летние дни в больницах. Желаю всем скорейшего выздоровления и избавления нашей страны и всего человечества от этой страшной болезни", - отметил Аббас Ахмед.

По его словам, большая опасность коронавируса состоит в том, что до сих пор не существует лекарства от этой болезни, у человечества для противодействия остаются только технические противоэпидемиологические средства, ношение масок, социальная дистанция, использование дезинфицирующих средств, социальная самоизоляция.

"Я как певец очень тяжело переношу этот период, так как остался без работы и возможности творчества. И таких немало в области культуры и искусства. Поэтому ждем скорой победы над коронавирусом, чтобы вновь вернуться к любимому делу. К большому сожалению, сильному распространению коронавируса в стране способствовало то, что многие не верили в него, нарушали режим карантина. Сколько заболело творческих личностей, врачей и других граждан, к несчастью появились жертвы. Теперь почти все верят, но опять же сталкиваемся с систематическими нарушениями карантина, например, в магазинах или во дворах. Это недопустимо. Сейчас мы все переживаем очень трудный период, но социальная сознательность и ответственность, следование рекомендациям экспертов дают надежду на лучшее будущее. Берегите себя, мои родные!", - добавил Аббас Ахмед.