В Азербайджане состоялся праздничный намаз в связи с праздником Гурбан

В связи с праздником Гурбан в мечети "Гейдар" в Баку совершен праздничный намаз, сообщает Day.Az.

Праздничный намаз был совершен с участием ограниченного количества религиозных деятелей.

В связи с пандемией в этом году праздничный намаз не был массово проведен в мечетях, и по указанию Управления мусульман Кавказа (УМК) верующие совершили праздничную молитву дома.

Праздничный намаз транслировался в прямом эфире по телевидению и в соцсетях.

Отметим, что 31 июля-1 августа в Азербайджане отмечается праздник Гурбан.