https://news.day.az/society/1258108.html В Азербайджане состоялся праздничный намаз в связи с праздником Гурбан
В Азербайджане состоялся праздничный намаз в связи с праздником Гурбан
В связи с праздником Гурбан в мечети "Гейдар" в Баку совершен праздничный намаз, сообщает Day.Az.
Праздничный намаз был совершен с участием ограниченного количества религиозных деятелей.
В связи с пандемией в этом году праздничный намаз не был массово проведен в мечетях, и по указанию Управления мусульман Кавказа (УМК) верующие совершили праздничную молитву дома.
Праздничный намаз транслировался в прямом эфире по телевидению и в соцсетях.
Отметим, что 31 июля-1 августа в Азербайджане отмечается праздник Гурбан.
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