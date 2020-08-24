https://news.day.az/society/1264730.html В Азербайджане учителя сдают тестовый экзамен
В Азербайджане учителя сдают тестовый экзамен
Сегодня проводится тестовый экзамен в рамках конкурса по трудоустройству учителей физкультуры и начальных классов, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство образования.
Экзамены проводятся в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе.
Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов.
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