В Азербайджане учителя сдают тестовый экзамен

Сегодня проводится тестовый экзамен в рамках конкурса по трудоустройству учителей физкультуры и начальных классов, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство образования.

Экзамены проводятся в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе.

Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов.