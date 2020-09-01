https://news.day.az/society/1266994.html В Геранбое произошло ДТП - погибли 2 человека
В Геранбое произошло ДТП - погибли 2 человека
В Геранбойском районе вечером 31 августа произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла у села Сафикурд.
По сообщению, автомобиль марки Mercedes столкнулся с Azsamand, после чего, потеряв управление, врезался в дерево.
В результате ДТП на месте происшествия погиб находившийся в Mercedes житель села Ашагы Агджакенд Ханларов Самир Тельман оглу 1993 г.р., его односельчанин Мамедов Али Мубариз оглу 2000 г.р. госпитализирован в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей спасти пострадавшего не удалось.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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