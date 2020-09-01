В Геранбое произошло ДТП

В Геранбойском районе вечером 31 августа произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла у села Сафикурд.

По сообщению, автомобиль марки Mercedes столкнулся с Azsamand, после чего, потеряв управление, врезался в дерево.

В результате ДТП на месте происшествия погиб находившийся в Mercedes житель села Ашагы Агджакенд Ханларов Самир Тельман оглу 1993 г.р., его односельчанин Мамедов Али Мубариз оглу 2000 г.р. госпитализирован в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей спасти пострадавшего не удалось.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.