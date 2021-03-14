Внук и правнуки Гаджи Зейналабдина Тагиева впервые встретились

Очередной выпуск передачи "Люди столетия" посвящен известному нефтепромышленнику и меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, сообщили Day.Az в отделе социальных медиа и связей с общественность AzTV.

В передаче будут представлены новые, до сих пор неизвестные зрителям интересные факты о Тагиеве, отличавшемся своим благородством, добротой, благотворительностью.

При подготовке материалов о Тагиеве творческая команда встретилась с его внуком Олегом Сараевым из Санкт-Петербурга, правнуком Албаном Клодом из Парижа и другим правнуком Назимом Абдуллаевым, жителем Баку. Коллектив программы "Люди столетия" даже познакомил членов тагиевской семьи, которые до сих пор ничего не знали друг о друге, организовав их онлайн-встречу.

Передача выйдет в эфир 14 марта в 22:00 по AzTV, в ней будет также рассказано о том, о чем вы не знали, будут показаны кадры, которые прежде никогда не видели.