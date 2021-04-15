https://news.day.az/society/1334412.html В Азербайджане еще одна учительница скончалась от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане еще одна учительница скончалась от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане еще одна учительница скончалась от коронавируса.
Об этом сообщает Day.Az.
Сегодня от коронавируса скончалась учительница русского языка и литературы средней школы № 59 города Баку Пери Мамедова.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре