В Азербайджане еще одна учительница скончалась от коронавируса

В Азербайджане еще одна учительница скончалась от коронавируса.

Об этом сообщает Day.Az.

Сегодня от коронавируса скончалась учительница русского языка и литературы средней школы № 59 города Баку Пери Мамедова.