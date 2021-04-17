https://news.day.az/society/1334819.html Началась поездка членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд - ФОТО
Началась поездка членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд - ФОТО
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана - преемницы Албанской автокефальной апостольской церкви на Кавказе посетили освобожденные территории.
Как передает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend, члены общины отправились в село Туг Ходжавендского района, сообщает Day.Az.
В рамках поездки они посетят древний албанский храм в Туге, где впервые совершат религиозный обряд по случаю Пасхи.
Отметим, что члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана и ранее совершали поездки на освобожденные территории.
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