Началась поездка членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд

Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана - преемницы Албанской автокефальной апостольской церкви на Кавказе посетили освобожденные территории.

Как передает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend, члены общины отправились в село Туг Ходжавендского района, сообщает Day.Az.

В рамках поездки они посетят древний албанский храм в Туге, где впервые совершат религиозный обряд по случаю Пасхи.

Отметим, что члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана и ранее совершали поездки на освобожденные территории.