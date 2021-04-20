Названы условия, при которых могут разрешить проведение свадеб

Один из самых больших вопросов в обществе во время пандемии коронавируса - когда будут разрешены свадьбы. Известно, что сейчас проводить традиционные свадьбы опасно, потому что коронавирус стремительно распространяется на массовых мероприятиях. Однако некоторые граждане игнорируют эту опасность и проводят мероприятия, а во многих случаях свадьба заканчивается в полицейском участке. В обществе есть разные предложения о проведении свадьбы на определенных условиях.

Депутат Афет Гасанова сообщила Trend, что было бы целесообразно разрешить проведение свадеб при определенных условиях: "Этот вопрос сегодня очень актуален. На мой взгляд, свадьбы можно разрешить при определенных условиях".

Если эти условия будут специально разработаны и представлены Оперативным штабом, люди смогут жениться, соблюдая определенные правила. В чем могут состоять эти условия? Нецелесообразно проводить пышные свадьбы, как раньше, то есть на 300-500 человек. Во-вторых, думаю, что с учетом приближающегося лета было бы более приемлемо проводить свадьбы на открытом воздухе. Есть возможность проводить открытые свадебные церемонии как в Баку, так и в регионах.

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