https://news.day.az/society/1340829.html Будут ли работать детсады 8 и 16 мая? - Официальный ответ
Будут ли работать детсады 8 и 16 мая? - Официальный ответ
Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов Исполнительной власти города Баку внесло ясность в вопрос, будут ли работать детские сады 8 и 16 мая.
Как передает Day.Az, в ответ на запрос АПА в Управлении сообщили, что 8 (суббота) и 16 (воскресенье) мая детсады будут работать, поскольку эти дни считаются рабочими днями согласно решению Кабинета министров.
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