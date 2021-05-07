Будут ли работать детсады 8 и 16 мая?

Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов Исполнительной власти города Баку внесло ясность в вопрос, будут ли работать детские сады 8 и 16 мая.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос АПА в Управлении сообщили, что 8 (суббота) и 16 (воскресенье) мая детсады будут работать, поскольку эти дни считаются рабочими днями согласно решению Кабинета министров.