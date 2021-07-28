В России отмечают 90-летие Фармана Салманова

28 июля в России отмечают 90-летие выдающегося российского и советского геолога, первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова, передает Day.Az со ссылкой на aif.ru.

30 лет своей жизни Салманов отдал добыче нефти, стал доктором геолого-минералогических наук, заслуженным геологом РСФСР, членом-корреспондентом РАН.

В конце 60-х тогда еще неизвестный геолог доказывал в Министерстве нефтяной и газовой промышленности СССР, что нефть надо искать в Западной Сибири, а не в Кузбассе, куда его направили на работу с экспедицией после окончания Азербайджанского индустриального института. Убежденность Фармана Салманова основывалась на знаниях, полученных еще во время учебы и студенческой практики, которую он проходил в Западной Сибири.

В середине 70-х на совещании в Совете министров СССР Фарман Курбанович заявил, что, по его расчетам, в 1980 году сибирские скважины будут давать 300-310 млн тонн в сутки, в 1985 - 370. Заявление Салманова сочли безответственным. Как вспоминал первый заместитель министра СССР по геологии Борис Зубарев, "некоторые производственники оспаривали прогнозы Салманова, чтобы избежать лишних хлопот. С той же транспортировкой нефти". В мае 1964 года на Омский перерабатывающий завод была отправлена первая нефть. Через 15 лет из глубины сибирских руд был добыт 1 млрд тонн нефти. Азербайджану на это понадобилось 100 лет, Татарстану - 25.

Под руководством Фармана Салманова были достигнуты максимальные объёмы буровых работ и прироста запасов нефти и газа на территории Западной Сибири. По признанию авторитетных ученых, Салманов - самый результативный геолог в мировой истории.

Фарману Салманову в 1966 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда. После переезда в Москву с 1987 по 1991 год он работал первым замминистра геологии, после распада страны - президентом ЗАО "Роспан Интернешнл", в 2002 году - советником председателя совета директоров ООО НГК "ИТЕРА".

Фарман Салманов ушел из жизни 31 марта 2007 года. Имя знаменитого земляка помнят и славят в родном Азербайджане и Югре. Памятники, бюсты и мемориальные доски Фарману Курбановичу установлены в Москве, Баку, Тюмени и Сургуте. Имя выдающегося геолога носят сургутская гимназия № 3 и улица. Теплоход "Фарман Салманов" рассекает бурные сибирские реки, а сургутский аэропорт имени Фармана Курбан оглы Салманова круглосуточно встречает и провожает жителей и гостей Югры.