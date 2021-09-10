Когда молчание, действительно, золото

Британский газетный и издательский магнат, создатель первой британской массовой деловой газеты "Daily Mail" и один из первых разработчиков популярной журналистики Альфред Хармсворт как-то сказал: "Журналистика - искусство объяснять другим то, чего сам не понимаешь". Данное суждение довольно спорно и может стать предметом многочасовых дискуссий, однако главный момент заключается в том, что к некоторым современным журналистам можно отнести только вторую его часть - они просто не понимают. Не понимают, о чем пишут, что спрашивают, на какое мероприятие они пришли.

Особенно ярко сей печальный факт в журналистской сфере нашей страны проявил себя в период пандемии на проводимых различными госструктурами брифингах. Мы часто становились свидетелями того, как на данных мероприятиях, предназначенных для информирования общественности о важных принятых правительством решениях, журналисты часто задают неуместные, порой до ужаса абсурдные вопросы. Еще не так давно главным трендом среди задаваемых журналистами вопросов был вопрос о том, когда же в нашей стране разрешат проведение свадеб, который задавался из раза в раз на каждом брифинге, даже если тема брифинга была посвящена совсем иным вопросам и принимающие в нем участие представители госструктур были очевидно некомпетентны отвечать на данный вопрос, как, например, представители Бакинского метрополитена, которые просто должны были внести ясность в вопрос возобновления работы метро.

Не стал исключением и недавний брифинг с участием министра образования Эмина Амруллаева, на котором некоторые наши коллеги продемонстрировали свою непрофессиональность. Вместо того, чтобы уделить внимание концептуальным вопросам, затронутым в выступлении министра, они решили примерить на себя роль диванных экспертов. В итоге большинство заданных вопросов были больше похожи на обывательские комментарии из соцсетей, в которых ведется обсуждение распространяемых в мессенджерах домыслов и сплетен, чем на вопросы профессиональных журналистов, досконально изучивших тему и проанализировавших, какие темы для жителей страны на данный момент наиболее актуальны.

Вопрос одного из журналистов - не будем называть его имя и представляемую им редакцию, - и вовсе ввел министра в ступор. Так, "акула пера" спросил следующее: "В прошлом году многие родители значительно потратились на подготовку детей к школе, но в итоге учебный процесс был приостановлен, и уроки проводились онлайн. Хотелось бы знать, стоит ли им тратиться в этом году или..." далее последовала многозначительная (по мнению автора вопроса) улыбка и обращенный к Эмину Амруллаеву требовательный взгляд. Господин министр сначала напомнил пытливому "журналисту", что, как он уже объявил ранее, очный учебный процесс начнется 22 сентября (видимо, в этот момент наш коллега был занят более важными вещами и прослушал) и, наверное, да, стоит, а затем честно признался, что не до конца понял вопрос, и что именно хочет от него узнать смышленный юноша.

И глава образовательного ведомства в данном случае не одинок - мало, кто понял. К чему была эта подводка, что конкретно хотел узнать человек? Непонятно. К сожалению, подобное происходит довольно часто не только на брифингах, но и иных мероприятиях, проводимых с участием журналистов. Просто в виду неординарности ситуации, сложившейся в результате пандемии, к брифингам имеется особо повышенное внимание. Мы много раз становимся свидетелями полной неподготовленности журналиста к мероприятию, когда корреспондент не удосужился хоть немного изучить тему, не знает, какие вопросы следует задавать чиновнику, так как их не готовил, а порой и вовсе не знает элементарных норм этики и культуры. Но бывает и наоборот, когда журналист слишком "подготовлен". Чтобы было понятнее, поясню: журналист подготавливает и согласовывает с редакцией один-два логичных, и абсолютно креативных, на его взгляд вопроса. Затем, дождавшись, наконец, своего долгожданного звездного часа, журналист задает свой вопрос...на который и так уже был дан развернутый ответ в выступлении спикера мероприятия. Тут напрашивается два вывода: либо журналист был настолько зациклен на том, чтобы задать свой вопрос, что абсолютно выпал из реальности и не слушал, о чем говорят на брифинге, пресс-конференции, либо не обладает достаточными профессиональными навыками, чтобы придумать новые в соответствии с уже озвученной информацией или, наоборот, не затронутой в выступлении, но актуальной темой, что тоже очень печально.

Отдельная история - когда так называемый журналист задает какой-либо каверзный, агрессивный вопрос, который вообще не имеет отношения к обсуждаемой на мероприятии теме и преследует целью поставить отвечающего в неудобное положение, но в итоге выставляет на посмешище самого cебя. Но тут все более-менее понятно - как правило, это просто провокаторы, представители так называемой радикальной оппозиции, которые по привычке, не вникая вообще ни во что, могут лишь осуждать правящую власть и принижать ее заслуги и проделанную работу, не предлагая при этом ничего взамен. Поэтому данной категории "журналистов" в контексте данной статьи даже не стоит уделять много внимания.

Как следствие, из-за задаваемых примитивных, непрофессиональных вопросов со стороны журналистов, чья осведомленность в обсуждаемой теме ничем не отличается от обычных обывателей, противоположная сторона не имеет возможности комплексно раскрыть проблему, либо вынуждена тратить время на то, чтобы по второму кругу повторить уже озвученную информацию.

Все это навевает мысли о том, что в сфере журналистики в нашей стране имеется ряд серьезных проблем. Среди них навскидку можно указать такие, как узкий кругозор или недостаточный жизненный опыт репортеров и редакторов, чрезмерное доверие анонимным источникам и информации, которую невозможно проверить, стремление развлекать читателей и раздувать сенсации, чтобы поддерживать их интерес, поверхностность, приоритет оперативности над точностью, выпендреж, чрезмерно агрессивный журналистский стиль и, не в последнюю очередь, лень. Представители медиа настолько привыкли заниматься лишь перепечатыванием пресс-релизов и копированием новостей с других сайтов, что постепенно разучиваются мыслить и писать самостоятельно. Несмотря на существование в Азербайджане большого количества новостных сайтов, число публикуемых каких-либо аналитических, авторских материалов, ничтожно мало. Наши медиа направлены в сторону развлечения, и у нас первичная информация приходит из соцсетей..В основном информация либо дублируется, либо преимущество отдается так называемым "скандальным" новостям, затрагивающим чью-либо личную жизнь.

Основная причина - низкий уровень профессионализма и подготовки журналистов. Ведь чтобы просто скопировать и вставить текст особых навыков не нужно. Грамотно писать и говорить, совершенствовать познания в различных сферах? Нет, не слышали. В медиа-структурах нашей страны сложно встретить сотрудников, которые являются журналистами по образованию, а те, что есть - сильно уступают по кругозору, профессионализму и грамотности тем, кто таковыми по образованию не являются.

Это говорит о низком уровне подготовки журналистов уже со студенческой скамьи. Повысив престиж факультета за счет сокращения плана приема, привлечения только тех абитуриентов, которые действительно интересуются этой сферой и обладают определенным уровнем творчества, и разумеется, параллельно с этим, повышения качества преподавания на факультетах журналистики, можно добиться значительного прогресса. Для этого необходимо изучить международный опыт и внедрить его в местных вузах. Да, в отличие от прошлых лет, во время приема на факультет журналистики проводится и экзамен по способностям. Хотя это возымело определенный эффект, в целом не повлияло на престиж факультета. Плановые места этого факультета нельзя занимать только лишь для диплома. Из 25 студентов курса необходимо воспитать хотя бы 20 журналистов. Однако не следует также забывать, что учиться журналистике можно, но научиться без практики - невозможно. Тот, кто считает себя готовым профессионалом, делает те СМИ, к которым все меньше доверия. Учеба дает три вещи - базовую эрудицию и кругозор; умение систематизировать полученный материал; возможность социализации и обретение связей и контактов. Дальше - саморазвитие. Профессии надо учиться всю жизнь. Тот, кто на это не способен, делает журналистику, которой впоследствии выносится вердикт профнепригодности.

Другой немаловажный момент - это финансирование медиа-органов для того, чтобы журналисты могли хорошо делать свою работу и не были вынуждены потворствовать аудитории. Редакции не требуют от своих сотрудников профессионализма, не выделяют средства для повышения квалификации журналистов, не отправляют их на соответствующие тренинги. А журналисты не обладают соответствующими амбициями, чтобы работать над собой, и руководствуются принципом довольно известного мультипликационного персонажа Вовки: "Ладно! И так сойдет!". Как следствие - скучные, однообразные новости, многочисленные ошибки в публикуемой медиа-ресурсами информации, дезинформация населения, вырванные из контекста заявления, что в итоге резко снижает доверие населения к журналистам. Поэтому необходимо четко определить критерии финансирования медиаресурсов и отслеживать механизм его последующей реализации, привлекать журналистов к участию в различных проектах, тренингах и конкурсах.

Сегодня, когда люди проводят со СМИ больше времени, чем на работе или дома, у журналистики сохраняется очень большой потенциал. Журналистам надо помнить о том, какое влияние на общество имеет их профессия, которую не просто так называют четвертой властью. А каждой власти необходимы этические стандарты. Концепция журналистики как четвертой власти предполагает не только права, но и ответственность. И потому надо всегда думать о стандартах профессии. Один из ключевых - это ее достоверные тексты, объясняющие сложность мира, объективность, непредвзятость, и главное - уважение к своей аудитории. Моральная же власть журналистики подразумевает заботу об обществе и людях, для которых СМИ работают. Поэтому доверие к журналистике - это эмоциональный контакт аудитории с теми, кто берет на себя ответственность выносить оценки всему, что происходит в обществе. Чтобы не потерять это доверие, нужно работать над собой и постоянно развиваться.

Не забывайте, пожалуйста, об этом, уважаемые коллеги.

Мелик Мамедов