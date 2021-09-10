https://news.day.az/society/1378660.html В Баку автомобиль ДПС сбил насмерть женщину
В Баку автомобиль ДПС сбил насмерть женщину
В Низаминском районе Баку произошла тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки BMW (99-YAP-358) дорожно-патрульной службы сбил Агаларову Мирхаджар Мирягуб гызы 1950 г. р., пересекавшую проспект со скоростным ограничением 90 км/ч на участке, не предусмотренном для пешеходов. Сержант дорожной полиции Алиев Эмиль Гюльасад оглу доставил пострадавшую в Городскую клиническую больницу № 3, однако женщина, получившая тяжелые травмы, скончалась по дороге.
По факту возбуждено уголовное дело.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре