https://news.day.az/society/1381204.html Пожар в Центральном Ботаническом саду
Пожар в Центральном Ботаническом саду
В Сабаильском районе Баку на территории Центрального Ботанического сада сгорела сухая трава на площади около 1 га.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС. Согласно информации, остальная часть территории была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
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