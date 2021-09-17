Пожар в Центральном Ботаническом саду

В Сабаильском районе Баку на территории Центрального Ботанического сада сгорела сухая трава на площади около 1 га.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС. Согласно информации, остальная часть территории была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.