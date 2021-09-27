За год проведено более 250 операций тяжелораненым участникам войны

За год тяжелораненым участникам Отечественной войны Азербайджана было проведено более 250 операций. Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября прошлого года и получившая название Отечественной войны Азербайджана, завершилась полной победой и восстановлением территориальной целостности страны. Однако последствия этой войны до сих пор ощущают врачи, в частности, ортопеды.

Об этом сказал специалист-эксперт минздрава Ильгар Гасымов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend

"Костная ткань, как хвост ящерицы, в большинстве случаев имеет уникальную способность к самовосстановлению. Но при этом она восстанавливается очень долго. Поэтому ортопедия с экономической точки зрения является затратной сферой медицины, и к тому же требует огромного терпения как со стороны пациента, так и лечащего врача. Сегодня наша бригада ортопедов совместно с Фондом YAŞAT продолжает активную работу. Так, за год нашим ветеранам, получившим тяжелые ранения в Отечественной войне, проведено более 250 операций. Будучи врачом, я лечил раненых во время событий 20 Января, в Первую Карабахскую войну, в 44-дневную Отечественную войну. Войны, в которых травмы становятся обычным явлением, побуждают врачей искать новые методы лечения, оказывать своевременную и квалифицированную помощь. Порой у врачей бывает буквально минута на принятие решения о проведении операции. Я не понаслышке знаю, каково это. Бывали дни, когда только закончилась одна операция, как за ней следовала другая, и в таком режиме мы провели более 20 хирургических операций, спали по 2 часа в сутки. Это были очень тяжелые дни, однако все мы денно и нощно выполняли свой гражданский долг по оказанию медицинской помощи раненым воинам, сражавшимся за освобождение наших земель от оккупации", - сказал Гасымов.

По его словам, кроме того, ежедневно поступает достаточное количество обращений ветеранов второй Карабахской войны относительно посттравматической деформации и дефектов костей и стоп, несрастанием переломов костей (замедленная консолидация переломов), над чем мы усердно и основательно работаем, оперируем их, помогаем и будем им помогать.

- Как вы считаете, какие шаги нужно предпринять в области травматологии, чтобы всегда быть готовыми к чрезвычайным ситуациям? В чем различия между травмами военного и мирного времени?

- Люди мало что могут противопоставить ущербу, который современное оружие может нанести человеческому организму. Имеются существенные различия между боевыми и небоевыми травмами. Ущерб от боевых ран отличается от простых повреждений мягких тканей, которые можно наблюдать ежедневно. К тому же нельзя забывать, что хирургические операции во время войн проводятся в условиях ограниченных возможностей. При оказании неотложной помощи врачам и медсестрам требуется специальная подготовка, чтобы находить решения в условиях ограниченных возможностей и нехватки времени, принимать наиболее подходящие решения о лечении, а также не терять самообладание в критических ситуациях. Военные раны отличаются от травм, с которыми мы сталкиваемся в мирное время. Можно сказать, что практически все военные раны загрязнены и инфицированы с момента ранения. Пулевые и осколочные ранения могут нанести серьезный ущерб жизненно важным органам, костям и мягким тканям. Инфекция представляет собой большую опасность, поэтому применяются правила септической хирургии. Никакое повреждение мирного времени нельзя сравнить с повреждениями, нанесенными осколками, травматической ампутацией, вызванной миной, или разрушительным воздействием пули из снайперской винтовки, обладающей высокой кинетической энергией. Вид огнестрельного оружия, класс защитной структуры бронежилета и любая задержка в транспортировке могут повлиять на тяжесть травмы. Во время войны возникает реальная ситуация, последствия которой серьезно ощущаются. Это территория, где началась война; среда с сильным стрессом и высокими требованиями.

- Насколько важна первая медицинская помощь?

- При получении ранения жизненно важны первая медицинская помощь и быстрая эвакуация на максимально безопасную территорию, находящуюся рядом с полем боя, потому что любые задержки увеличивают риск возникновения осложнений и даже летальных исходов. Неудовлетворительное владение практическими приемами первой помощи или удлинение эвакуационной цепочки могут пагубно повлиять на дальнейший ход событий. Вместе с тем, по мере задержки начала эвакуации тяжелораненые умирают задолго до того, как попадают в больницу, а хирурги проводят большую часть времени, устраняя прогрессирование септического очага у выживших. В отличие от первой Карабахской войны, улучшение дорожной инфраструктуры в Азербайджане за последние 30 лет, то есть строительство аэропортов, значительно облегчило и ускорило эвакуацию раненых во второй Карабахской войне. Сегодня наш священный долг - продолжать оказывать помощь славным сынам Отечества, героически сражавшимся и раненым на поле боя во имя территориальной целостности Азербайджана. Мы с уважением чтим память всех наших шехидов. Все мы в неоплатном долгу перед каждым, кто ценой собственной жизни принес нам долгожданную Победу!