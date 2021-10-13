Агентство развития медиа Азербайджана ведет исследования по разработке закона "О диффамации".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал глава Агентства Ахмед Исмаилов на совместно организованном с Генеральной прокуратурой мероприятии на тему "Медиа и правовое просвещение".

По его словам, журналисты, как и лица других профессий, должны быть привлечены к ответственности за совершенное преступление.

"Если понадобится, то мы проведем консультации с Генеральной прокуратурой. Затем будут обсуждены вопросы диффамации", - сказал Ахмед Исмаилов.