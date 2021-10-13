https://news.day.az/society/1391318.html Агентство развития медиа Азербайджана ведет исследования по разработке закона "О диффамации"
Агентство развития медиа Азербайджана ведет исследования по разработке закона "О диффамации"
Агентство развития медиа Азербайджана ведет исследования по разработке закона "О диффамации".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал глава Агентства Ахмед Исмаилов на совместно организованном с Генеральной прокуратурой мероприятии на тему "Медиа и правовое просвещение".
По его словам, журналисты, как и лица других профессий, должны быть привлечены к ответственности за совершенное преступление.
"Если понадобится, то мы проведем консультации с Генеральной прокуратурой. Затем будут обсуждены вопросы диффамации", - сказал Ахмед Исмаилов.
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