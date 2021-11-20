Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории Азербайджана

При попытке проникнуть на освобожденные территории Азербайджана задержаны два человека.

Сотрудники Ходжавендского РОП остановили на стационарном посту в селе Бина автомобиль ВАЗ, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Было установлено, что у водителя автомобиля Алескера Махмудова и его пассажира Шамистана Сулейманова нет соответствующих разрешений на посещение освобожденных территорий.

По факту в Ходжавендском РОП проводится расследование.