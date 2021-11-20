https://news.day.az/society/1405932.html Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории Азербайджана
Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории Азербайджана
При попытке проникнуть на освобожденные территории Азербайджана задержаны два человека.
Сотрудники Ходжавендского РОП остановили на стационарном посту в селе Бина автомобиль ВАЗ, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Было установлено, что у водителя автомобиля Алескера Махмудова и его пассажира Шамистана Сулейманова нет соответствующих разрешений на посещение освобожденных территорий.
По факту в Ходжавендском РОП проводится расследование.
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