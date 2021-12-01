Потерпевший крушение вертолет зарекомендовал себя во время Отечественной войны и был вполне надежен

Вместимость военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана, потерпевшего крушение, составляла 24 человека.

Об этом сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев, передает Day.Az.

Накануне около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарахейбат" в Хызынском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана. В результате крушение погибли 14 человек, два человека пострадали.

В настоящее время Генеральная прокуратура расследует инцидент. Обнаружен черный ящик вертолета и взяты показания свидетелей.

Военный эксперт Адалят Вердиев сказал, что потерпевший крушение вертолет МИ-17 вполне надежен. Эти вертолеты зарекомендовали себя во время Отечественной войны.

"От таких аварий никто не застрахован. Могут быть разные влияющие факторы. Причиной аварии может быть неисправность оборудования, человеческий фактор", - отметил Вердиев.

Эксперт сказал, что неправильно писать или делиться неточной информацией в социальных сетях без фактов.

"Найден черный ящик вертолета. Лучше дождаться результатов расследования. Истинные причины аварии будут раскрыты после того, как будут расшифрованы записи черного ящика. Конечно, если будет виновный, он будет наказан", - добавил эксперт.

Вердиев подчеркнул, что вертолет вмещает 24 человека, может перевозить более 4 тонн груза, в нем же находилось всего 16 человек, что не превышало нормативов.

"Невозможно, чтобы вертолет был сбит, потому что во время крушения возгорания вертолета не было. Если бы он был сбит в небе, осколки разлетелись бы на более обширную территорию. Подобные аварии происходилии в соседних странах, например, в Иране и России. Подобная авария произошла во время учений в Азербайджане впервые", - сказал эксперт.

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей авиакатастрофой вертолета также заявлял, что ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может.

По его словам, пока конкретные причины произошедшего неизвестны.

"По предварительным данным, пилот Физули Джавадов имел большой опыт. Он участвовал в Первой Карабахской войне. Вертолет был новым, недавно были проведены ремонтные работы.

На данный момент черный ящик находится в Генпрокуратуре, будет проведено расследование и выяснена причина инцидента ", - отметил Гулиев.