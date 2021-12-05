Как возникла печатная реклама в Азербайджане

Конец XIX и начало XX века в Азербайджане ознаменовались нефтяным бумом. До 1872 года в Баку нефтеносные участки сдавались промышленникам, которые обязались платить за каждый рабочий день на участке арендную плату.

В 1872 году 17 февраля была упрозднена система обязательного арендования и произведенна распродажа участков. Это легло в основу капиталистического производства в нефтяном секторе Азербайджана. 1 мая 1880 года царскими властями было разрешено иностранным гражданам приобретать нефтянные участки и тем самым вносить свой вклад в развитие данного сектора.

В это же время в Баку действовали различные иностранные (английские, французские, немецкие, шведские, голландские) компании, такие как "Братья Нобель", "Рокфеллер", "Ротшильд", "Детерлинг", "Шелл", "Стандарт Ойл", которые способствовали росту экономики, производственных отношений и строительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, развитие нефтяного сектора способствовало наплыву в Баку рабочей силы, которую составляли переселенцы из регионов страны, из Ирана, Грузии, Турции и регионов Российской империи. Развитие производства и рынка привело к конкуренции между компаниями, а так же способствовало возникновению спроса на продукты, товары и услуги.

Промышленные предприятия, магазины, рестораны старались привлечь покупателей и потребителей броскими вывесками, предложениями, услугами _ посредством объявлений и заманчивых рекламных текстов, которые размещались в газетах и журналах. Тем самым, дав толчок развитию печатного дела в Азербайджане и на азербайджанском языке, потому, что до середины XIX века журналы и газеты печатались в Тбилиси на русском языке.

В Тбилиси издавались "Тбилисские ведомости", "Закавказский вестник", "Кавказ" и ряд других газет, где размещались статьи и информация об Азербайджане. Стоит также отметить, что примерно с середины XIX век, компании стали серьезно инвестировать в рекламу.

Первая реклама появилась в первой напечатанной на азербайджанском языке газете "Экинчи" Гасан бека Зардаби в 1875 году. Содержание объявления гласило, что каждый желающий может разместить информацию о своем товаре или предлагаемой услуге в этой газете, заплатив за каждое предложение две копейки.

В том же номере были размещены четыре других рекламных объявления. В разделе о новостях содержалась информация, о ценах за пуд нефти, установленных на различных рынках, и ряд социальных сообщений. Информация в газете "Экинчи" носила как коммерческий, так и социально экономический характер.

Нужно отметить и содержательность рекламных текстов того периода. В них указывался адрес предлагающего услуги или производителя, а так же описывался конечный результат, которого потребитель достигнет, воспользовавшись той или иной услугой или товаром.

Примечательно то, что лозунги и слоганы тех времен были такими же как и спустя сотню лет: взывали к чувствам, работали на потребительские мотивы, были кратки, лаконичны, заманчивы.

Газета "Экинчи"

Однако не стоит забывать и об особенностях национального классического института потребления. Проводя аналогии с европейским, американским и даже российским поведением потребителей конца XIX века, наблюдается существенная разница. Азербайджанцы были менее подвергнуты внушению, более открыты для обмена мнениями и общением между собой, и закрыты для всего, что казалось "инородным".

Здесь же необходимо отметить, что вопросы социального, классового и образовательного характера были крайне актуальны в интелегентной среде азербайджанских тюрок. Поэтому будучи великим мыслителем своего времени Зардаби не мог обойти злободневные вопросы и не задаться целью просвещения посредством газеты. Редактор и авторы заметок, просветительских статей пытались разбудить сознание народа, рассказывали и описывали жалкое положение коренного населения. Газета "Экинчи" здесь выступала в качестве своеобразного рупора.

К концу XIX века в Баку начинается новый период расцвета печатных коммуникаций, типографских средств и носителей массовой информации. Во многих промышленных столицах мира функционировал торговый дом "Л. и М. Метцель и К.", которые брали на себя функцию диллеров в сфере размещения реклам в газетах. В частности, в 1878 году Людвиг Метцель он основал в Петербурге первое в России рекламное бюро "Центральная контора объявлений", девизом которого стала фраза: "Объявление (реклама) есть двигатель торговли".

"Л. и М. Метцель и К." отмечали: "Всякий производитель какого-то ни было товара или же торгующий им должен, если он желает увеличить свой сбыт, прибегнуть к газетной рекламе, иначе трудно в настоящее время выдержать все прогрессивно увеличивающуюся конкуренцию. Приличная реклама, в которой не обещается больше того, что в состоянии дать, принесет всегда пользу, и суммы, затраченные на публикацию, всегда возвратятся с избытком. Фирма приобретет известность, товар находит все больше покупателей и дело крепнет."

Уже тогда подчеркивалась сила печатного слова. Печать использовалась как мощное орудие социальной и политической борьбы, просвещения, распространения знаний и информаций, развития культуры, формирования мировоззрения.

Одной из старейших и наиболее долговременно издававшихся азербайджанских газет была "Каспий" - литературная, общественная, политическая газета, имевшая специальный нефтяной отдел. Она выходила с января 1881 г. по 1919 г. на русском языке.

В 1891 г., после того как была закрыта газета "Кешкюль", "Каспий" около десяти лет был единственным источником информации. Вначале газета издавалась два раза в неделю, с июля 1881 г. - три раза, с 1884 г. - ежедневно. Именно в этой газете впервые было помещено объявление типографской конторы, предлагающей услуги в сфере полиграфии.

В "Каспии" размещалось огромное количество сообщений, в которых можно было наткнуться на имена мировых производителей, таких как Закавказское представительство Российского Акционерного общества "Торговый дом Густава Листа", поставлявшее локомотивы и паровые машины; фирма "Бони Мориеля", предлагающей дамские шляпки; успешно рекламировалась швейная машина "Зингер", объявления о продаже тиражировались вплоть до 1910 года. С 1894 года можно наткнуться на предложение знаменитой фирмы "Нестле", предлагавшей продукты детского питания. Также в газетах размещалась реклама местных производителей и дельцов: реклама кораблестроительного завода Гаджи Зейналабдина Тагиева, "Мыло шейхов Бухары" и др.

Первый номер газеты "Каспий"

На страницах газеты "Каспий" размещались обьявления об услугах репетиторов, учителей русского, французского, английского языков; преподавателей танцев и основ этикета. Печатались также сообщения о различных косметических средствах - мыле, шампунях, кремах. Достаточное количество объявлений было посвящено не менее известному продукту - пиву, где описывались особенности товара.

Еще до начала XX века в Азербайджане печатались газеты на разных языках, специализированных направлений, различных политических воззрений. Рекламные полосы, размещаемые в газетах, имели немаловажное значение. Там размещались сообщения, предлагающих свои услуги в качестве производителей рекламы, декламировались лозунги о доступных ценах, высоком качестве и оригинальных идеях, о качественном и быстром исполнении, с указанием адреса и лиц, к которым следует обращаться за услугой.

Качество изложения рекламного объявления эволюционировало со временем. В начале, это были простые, доступные для понимания читателями объявления.

В журналах печатались сатирические фельетоны, в которых отражалось реальное положение неимущего и бедствующего народа. Описывались ситуации манипулирования религиозными деятелями умами непросвещенных сельских жителей. Отмечу, что сатирический характер изложения был своего рода "призывом", обращением к народу. Своими фельетонами просветители и "мастера слова" пытались отрезвить народ.

Наряду с журналами и газетами, печатались бюллетени и сборники сообщений, где указывались цены на рекламные полосы и кегль шрифта.

Например в газете "Каспий" стоимость каждой строки с использованием мелкого шрифта петит, обходилась в 25 копеек, если объявление помещалось на первой странице, а на последней за этот же шрифт -15 копеек. Абонентами ежегодников были представители консульств разных стран - Ирана, Франции, Италии, Германии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Греции и других.

В начале XX века широко распространились объявления о ресторанах и кафе, где перечислялись заманчивые особенности кухни, обслуживания, направленные на привлечение большего количества посетителей.

Например: "Столовая 'Эльбрус' приглашает вас попробовать вкусные блюда приготовленные опытными и бывалыми поворами", "... в вечернее время играет Румынский оркестр, поют и танцуют знаменитые чаровницы. Есть и отдельные кабинеты" и тд.

В конце XIX - начале XX века Азербайджан (Баку в частности) уже был развитым коммерческим базаром. В Баку не было специализированных тематических изданий по рекламе, но тем не менее быстрое экономическое развитие города и активность зарубежных компаний дало толчок развитию рекламного бизнеса.