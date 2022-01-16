Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 23 587 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 256, вторую дозу получили 2 387 человек, "бустерную дозу" - 18 944 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 672 083, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 200 328, вторую дозу получили 4 714 478 человек, "бустерную дозу" - 1 757 277 человек.