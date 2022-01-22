https://news.day.az/society/1429083.html Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 614 случаев заражения коронавирусом, 610 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
16 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 632 034 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 611 766 человек вылечились, 8 597 скончались, число активных больных - 11 671.
За прошедшие сутки проведено 10 846 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 056 428 тестов.
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