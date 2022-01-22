Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 1 614 случаев заражения коронавирусом, 610 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

16 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 632 034 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 611 766 человек вылечились, 8 597 скончались, число активных больных - 11 671.

За прошедшие сутки проведено 10 846 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 056 428 тестов.