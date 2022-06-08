https://news.day.az/society/1469077.html На полигоне министерства оборонпрома взорвался миномет, есть пострадавший
На полигоне министерства оборонпрома взорвался миномет, есть пострадавший
На полигоне ширванского завода "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджана взорвался миномет, есть пострадавший.
Как сообщили Day.Az в министерстве, во время испытаний взорвался 60-миллиметровый миномет.
"Один человек, Алмазов Рази, получил ранения в руку и бедро. Врачи Ширванской городской больницы сказали, что угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре