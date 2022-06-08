На полигоне ширванского завода "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджана взорвался миномет, есть пострадавший.

Как сообщили Day.Az в министерстве, во время испытаний взорвался 60-миллиметровый миномет.

"Один человек, Алмазов Рази, получил ранения в руку и бедро. Врачи Ширванской городской больницы сказали, что угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении.