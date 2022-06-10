Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представит новую коллекцию Haute Couture "Xarıbülbül"

26 июня в Баку состоится главное светское событие лета, которое оставит след в культурной хронике столицы. В рамках Baku Fashion Expo 2022, в одной из самых панорамных точек города Manzara Sky, известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представит коллекцию Haute Couture - "Xarıbülbül" by AFFFAIR, передает Day.Az. Мероприятие организовано Ассоциацией дизайнеров моды Азербайджана при поддержке международной компании Xiaomi.

Свое название коллекция получила неслучайно. Одной из своих задач дизайнер считает привлечение внимания к традициям и культуре Азербайджана, а цветок харыбюльбюль является символом Карабаха, объединяющим прошлое, настоящее и будущее страны. Это не первая коллекция, в которой Руфат Исмаил обращается к приемам и техникам различных исторических периодов, вдохновляясь азербайджанскими культурными кодами.

В рамках Baku Fashion Expo 2022 компания Xiaomi представит новую серию стильных смартфонов - Xiaomi 12, с преимуществами которых можно будет ознакомиться прямо на мероприятии.

Вход на мероприятие - по пригласительным. Дополнительная информация о мероприятии: www.afda-az.com

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