В Азербайджане произошло землетрясение
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31 июля, в 18:35, в Джалилабаде произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах к западу от Джалилабадской сейсмостанции. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров", - отметили в сейсмослужбе.

Подземные толчки не ощущались.