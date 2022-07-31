https://news.day.az/society/1483530.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
31 июля, в 18:35, в Джалилабаде произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
"Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах к западу от Джалилабадской сейсмостанции. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров", - отметили в сейсмослужбе.
Подземные толчки не ощущались.
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