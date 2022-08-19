MEDİA обратилось к субъектам СМИ

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) регулярно проводит анализ деятельности субъектов СМИ в рамках своих полномочий, установленных законодательством, и отчеты об общей деятельности Агентства ежемесячно представляются медиасообществу.

Как сообщили Day.Az в MEDİA, проведенные анализы показывают, что некоторые субъекты СМИ в своей деятельности нарушают основные нормы и принципы журналистики, допускают предвзятость в подготовке материалов, не изучают позицию другой стороны или сторон, а также используют вводящие в заблуждение заголовки, тем самым нарушая требования закона "О СМИ" и правила "Редакционной политики и профессиональной этики".

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики призывает субъектов СМИ не допускать подобных случаев, соблюдать в своей деятельности Закон Азербайджанской Республики "О СМИ" и правила "Редакционной политики и профессиональной этики", и заявляет, что при повторении таких случаев субъектам СМИ, допустившим нарушения, будет сделано официальное предупреждение, и предупреждения будут размещены на официальных информационных ресурсах агентства. В случае несоблюдения предупреждения будут приняты дальнейшие меры в соответствии с законодательством.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики призывает всех субъектов СМИ быть профессиональными и ответственными, и в то же время уважать права получателей информации.