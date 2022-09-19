Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение еще одному пользователю соцсети

На фоне решительного пресечения Вооруженными силами Азербайджана провокаций Армении против территориальной целостности и суверенитета страны наблюдается распространение в различных социальных сетях информации провокационного характера, направленной на дискредитацию азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе анализа подобного рода информации было установлено, что 16 сентября Хасмамедов Талех Видади оглу разместил в Facebook информацию о том, что отец военнослужащего срочной военной службы родом из Имишлинского района, погибшего 13 сентября при предотвращении армянской провокации на границе с Азербайджаном, якобы дал 3 000 манатов за то, чтобы его сына приняли на службу.

В ходе расследования, проведенного Военной прокуратурой, Талех Хасмамедов сказал, что прочел об этом в социальной сети и разместил затем эту информацию в своем аккаунте, и что сам он этого человека не знает.

В то же время было установлено, что среди азербайджанских военнослужащих, погибших в сентябре 2022 года, нет проживавших или зарегистрированных в Имишлинском районе.

До внимания Хасмамедова был доведен незаконный характер распространения неуточненной информации об азербайджанской армии, ему было сделано предупреждение.

Также Военная прокуратура продолжает расследование видеообращений Ахмедова Санана Фуад оглу, брата шехида Сабухи Ахмедова, опубликованных в социальных сетях 14-15 сентября 2022 года. Общественности будет предоставлена дополнительная информация​​.