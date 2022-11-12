Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 688 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 528 человек вылечились, 9 961 скончался, число активных больных - 199.

За прошедшие сутки проведено 1 745 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 343 007 тестов.