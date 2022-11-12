Стало известно число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 665 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 196, вторую дозу получили 136, бустерную дозу - 276 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 57.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 915 384, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 391 060, вторую дозу получили 4 872 347, бустерную дозу - 3 388 601 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 263 376 человек.