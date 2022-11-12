Слова и музыка азербайджанских героев – освободителей Карабаха

В Международном центре мугама в Баку состоялась торжественная презентация антологии İgidlərin sözü (Слова Героев), изданной в рамках литературного проекта "SÖZ" (Слово), проводимого по инициативе поэтессы Нигяр Гасанзаде и при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было посвящено второй годовщине Дня Победы - 8 ноября.

В сборник вошли стихи и эссе шехидов, ветеранов и героев 44-дневной Отечественной войны. Среди них есть произведения, написанные в период сражений.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, ветераны Карабахской войны, члены семей шехидов.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие глава Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов, заведующий отделом по вопросам книгооборота и работы с издательствами министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли и другие отметили значимость проекта в деле патриотического воспитания, увековечивания памяти героев. Было подчеркнуто, что 44-дневная Отечественная война, завершившаяся славной победой доблестной азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в славную историю страны. И в настоящее время в освобожденном Карабахе проводятся широкомасштабные работы по реконструкции и благоустройству, началась реализация программы "Большое возвращение".

Автор идеи издания антологии "İgidlərin sözü" - руководитель "SÖZ", поэтесса Нигяр Гасанзаде, редактор - Аида Эйвазлы Гёйтюрк. Сразу после 44-дневной Отечественной войны литературный проект SÖZ разместил в социальных сетях объявления о поиске авторов поэтических и прозаических произведений, которые сражались во имя защиты территориальной целостности Азербайджана. Затем в соцсетях стали публиковаться видеоматериалы, где участники 44-дневной Отечественной войны зачитывали свои произведения. Все литературные материалы были собраны, отредактированы и изданы в форме антологии. Впервые проект "İgidlərin sözü" был представлен в ноябре 2021 года в Международном центре мугама, а затем в рамках Дней поэзии Вагифа, прошедших в июле 2022 года в городе Шуша.

По словам Нигяр Гасанзаде, произведения, вошедшие в антологию, наполнены звуком пуль и снарядов, пропитаны запахом родной земли, кровью шехидов, отдавших свои жизни во имя Отчизны.

На вечере ветеранами Карабахской войны были продекламированы произведения, исполнены композиции. Эти патриотические, проникновенные и очень трогательные произведения были посвящены Родине, красоте Карабаха, боевым товарищам, шехидам. Во время выступлений на экране демонстрировались фотографии, видео- фотокадры с фронта участников проекта İgidlərin sözü.

В антологию вошли произведения шехидов Апрельских боев 2016 года - Назима Шамахылы, Микаила Вахабзаде, Мирсалама Джафарова и 44-дневной Отечественной войны - Эльзамина Тахмазова, Мехмана Юсифова, Салеха Алиева, Керима Ахмедбейли, Шахгюндуза Джаббарова, Хайяма Гусейнова, Мурада Набиева, а также участников 44-дневной Отечественной войны - Вюсала Хатамова, Керема Айдына, Эмина Пири,Сарахана Йолчуева, Гасана Кюра, Орхана Салифова, Джавида Алиоглу, Тофига Ахмеда, Эйваза Эйюба, Сабухи Гурбанова, Эльвина Интигамоглу, Огуза Алпарслан и Ниджата Агаева, Тамерлана Асадова.