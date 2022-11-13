За минувшие сутки произошло 17 пожаров, были спасены 11 человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основе поступивших звонков на горячую линию "112" соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 17 пожарам, 5 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и одним ДТП. В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей.