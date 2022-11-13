Какая погода будет завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Azо в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 14 ноября до утра 15 ноября, а в некоторых восточных районах Азербайджана с полудня 14 ноября до 16 ноября ожидаются временами дожди.

В горных районах возможен снег.