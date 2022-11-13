https://news.day.az/society/1511001.html Какая погода будет завтра?
Какая погода будет завтра?
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщили Day.Azо в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 14 ноября до утра 15 ноября, а в некоторых восточных районах Азербайджана с полудня 14 ноября до 16 ноября ожидаются временами дожди.
В горных районах возможен снег.
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