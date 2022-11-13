В Азербайджане в этом году свыше 50 тыс. лицам назначена инвалидность

Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения за январь-октябрь 2022 года назначена ​​инвалидность 50,2 тыс. лицам.

Как сообщили Day.Az в воскресенье в министерстве, из них 16,7 тыс. лицам назначена первичная инвалидность, а 33,5 тыс. лицам повторная инвалидность.

За 10 месяцев текущего года число лиц, которым назначена инвалидность, увеличилось на 10 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Оценка инвалидности осуществляется на основании направлений, введенных в электронную систему учреждениями здравоохранения. Социальные выплаты по инвалидности определяются проактивно через электронную систему после установления инвалидности.