Самолет рейса Баку-Нахчыван вернулся в аэропорт
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В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) капитан рейса J2-2251 Баку-Нахчыван авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе авиакомпании, самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:52.

После улучшения погодных условий пассажиры вышеуказанного рейса отправятся в Нахчыван.