Поножовщина в Гяндже
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На проспекте Наримана Нариманова в городе Гяндже произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местного жителя Максима Гахраманова госпитализировали с ножевым ранением.

Он был прооперирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подробности инцидента пока неизвестны.

По данному факту проводится расследование.