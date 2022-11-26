https://news.day.az/society/1514478.html Поножовщина в Гяндже
Поножовщина в Гяндже
На проспекте Наримана Нариманова в городе Гяндже произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местного жителя Максима Гахраманова госпитализировали с ножевым ранением.
Он был прооперирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Подробности инцидента пока неизвестны.
По данному факту проводится расследование.
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