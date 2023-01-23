Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане

Делегация Турецкой радиотелевизионной структуры (ТРТ), находящаяся с визитом в Азербайджане по приглашению министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, провела технический осмотр и радиомониторинг радио- и телевизионных станций, расположенных в Баку и регионах.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в этом процессе также приняли участие специалисты Производственного объединения "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь", Государственного управления радиочастот, а также Аудиовизуального совета.

В заключение были обсуждены результаты проведенной работы.

Делегация подготовит и представит азербайджанской стороне итоговый отчет о визите.

В отчете будут отражены рекомендации по организации работы технических средств, осуществляющих радиовещание в стране, в соответствии с нормативами по оптимизации сети.

Отметим, что визит делегации ТРТ в Азербайджан проходил с 16 по 19 января.