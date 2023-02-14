Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции - ФОТО
Граждане Азербайджана продолжают приходить к посольству Турции в Баку, чтобы почтить память погибших в результате разрушительного землетрясения.
Как сообщает во вторник Day.Az, жители столицы несут цветы и венки к посольству в знак скорби по жертвам землетрясения.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.
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