В Нафталане задержана мошенница-гадалка

В Нафталане задержана мошенница.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Нафталанского городского отделения полиции, была задержана Рубаба Алиева, представившаяся гадалкой и обманным путем присвоившая золотые украшения жителя столицы.

Задержанная была передана следствию.

Пострадавших от действий мошенницы просят обратиться на горячую линию "102", в городское управление полиции Нафталана или в управление полиции по месту жительства.

Расследование по данному факту продолжается.