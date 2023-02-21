https://news.day.az/society/1540092.html В Нафталане задержана мошенница-гадалка - ФОТО
В Нафталане задержана мошенница-гадалка - ФОТО
В Нафталане задержана мошенница.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Нафталанского городского отделения полиции, была задержана Рубаба Алиева, представившаяся гадалкой и обманным путем присвоившая золотые украшения жителя столицы.
Задержанная была передана следствию.
Пострадавших от действий мошенницы просят обратиться на горячую линию "102", в городское управление полиции Нафталана или в управление полиции по месту жительства.
Расследование по данному факту продолжается.
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