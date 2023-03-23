https://news.day.az/society/1548941.html Диляру Алиеву выписали из больницы
Диляру Алиеву выписали из больницы
Заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева, попавшая вчера вечером в ДТП вместе со своим супругом - режиссером и продюсером Огтаем Алиевым, выписана из больницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, она примет участие в церемонии прощания с погибшим мужем.
Пострадавшая в аварии народная артистка Мехрибан Заки продолжает лечение в клинике.
Отметим, что Огтай Алиев сегодня будет похоронен на кладбище в поселке Мехдиабад.
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