Диляру Алиеву выписали из больницы

Заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева, попавшая вчера вечером в ДТП вместе со своим супругом - режиссером и продюсером Огтаем Алиевым, выписана из больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, она примет участие в церемонии прощания с погибшим мужем.

Пострадавшая в аварии народная артистка Мехрибан Заки продолжает лечение в клинике.

Отметим, что Огтай Алиев сегодня будет похоронен на кладбище в поселке Мехдиабад.