УМК предупредил религиозных деятелей

Мы регулярно беседуем с религиозным деятелями, предостерегаем, предупреждаем их, что если в какой-то мечети кто-то из них будет вести разговоры, разделяющие верующих на суннитов и шиитов - мы немедленно удалим их из своих рядов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев на заседании на тему "Государственно-религиозные отношения в Азербайджане: реальная ситуация и перспективы".

Заместитель председателя УМК отметил, что в этом вопросе их поддерживает и государство.

"Государство постоянно оказывает свою поддержку, будь то строительство или реставрация мечетей. Даже сегодня у нас есть граждане, получающие религиозное образование за границей. Если фундамент сохранен здоровым, результат тоже будет хорошим. Если мы сможем сегодня сохранить здоровое единство в государственно-религиозных отношениях, у нас будет здоровая вера. УМК всегда придает особое значение единству мазхабов", - отметил он.