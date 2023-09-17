https://news.day.az/society/1598568.html В Ходжавенде обнаружено 60 снарядов и 26 патронов - ФОТО
В Ходжавенде обнаружено 60 снарядов и 26 патронов - ФОТО
В ходе соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, на территории села Зогалбулаг были обнаружены и переданы по назначению 60 различных снарядов и 26 патронов.
Об этом сообщили АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
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