В Ходжавенде обнаружено 60 снарядов и 26 патронов

В ходе соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, на территории села Зогалбулаг были обнаружены и переданы по назначению 60 различных снарядов и 26 патронов.

Об этом сообщили АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.