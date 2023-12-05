"Nar", всегда придерживающийся стратегии клиентоориентированности и доступных цен, представляет для своих абонентов обновленную услугу "Dinlət". "Dinlət", когда-то одна из наиболее популярных услуг мобильного оператора, была усовершенствована благодаря новым функциям.

Теперь абоненты "Nar" смогут неограниченно активировать "Dinlət", заплатив всего 1,8 AZN в месяц. Для подключения к услуге достаточно выбрать желаемую мелодию на платформе www.dinlet.az и набрать *185*КодDinlət#YES.

С услугой "Dinlət" вместо стандартных гудков на линии будут звучать ваши любимые музыкальные произведения, разные мелодии, забавные реплики и так далее.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.