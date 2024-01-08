В Баку будет 46 станций метро

Количество станций метро в Баку планируется увеличить с 25 до 46.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно плану, метрополитен продолжит играть ведущую роль в системе общественного транспорта Баку и будет обеспечивать основное сообщение между наиболее густонаселенными районами агломерации и центральными районами.

Станция метро "28 Мая" будет оставаться центральным узлом. К 2027 году на переходной станции "28 Мая - Джафар Джаббарлы" планируется разделить зеленую и красную линии, а также создать новую инфраструктуру.

К 2040 году предусматривается увеличить общую протяженность линий Бакинского метрополитена с нынешних 36,6 км до 73,4 км.