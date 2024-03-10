Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, в 00:09 по местному времени в Каспийском море на глубине 25 км произошло землетрясение магнитудой 3,1.

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