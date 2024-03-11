https://news.day.az/society/1643979.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, магнитуда землетрясения составила 3,9.
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