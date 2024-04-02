В Азербайджане предлагается создание платформы "E-Justice", которая позволит осуществлять электронное правосудие через единую платформу.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инам Керимов на конференции Генеральной прокуратуры на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

И.Керимов отметил, что Верховным судом и Судебно-правовым советом разработана новая концепция, включающая электронное взаимодействие государственных органов с целью внесения значительного вклада в работу правоохранительных органов, а также судебной власти.

"Платформа "E-Justice" служит для облегчения доступа и повышения эффективности правосудия, повышения удовлетворенности граждан, а также для осуществления электронного правосудия через единую платформу.

Система "Электронное правосудие " - централизованная платформа, обеспечивающая оцифровку производства по делам о гражданских, коммерческих, административных, уголовных и административных правонарушениях", - добавил И.Керимов.

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