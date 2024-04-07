Армянский минный террор

- еще один взрыв в Агдаме

В Агдаме взорвалась мина.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, Генеральной прокуратуры и Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), 7 апреля 2024 года в селе Новрузлу Агдамского района взорвалась мина.

Экскаватор подорвался на противопехотной мине на неразминированной территории. Экскаватор получил повреждение, пострадавших нет.

По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.