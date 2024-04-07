https://news.day.az/society/1650406.html Армянский минный террор - еще один взрыв в Агдаме
Армянский минный террор - еще один взрыв в Агдаме
В Агдаме взорвалась мина.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, Генеральной прокуратуры и Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), 7 апреля 2024 года в селе Новрузлу Агдамского района взорвалась мина.
Экскаватор подорвался на противопехотной мине на неразминированной территории. Экскаватор получил повреждение, пострадавших нет.
По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
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