Тяжелое ДТП на автотрассе Баку - Губа

На автотрассе Баку - Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, cоответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Так, грузовой автомобиль врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

Информации о жертвах и пострадавших в результате аварии не поступало.

Представляем соответствующие кадры:

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