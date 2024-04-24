https://news.day.az/society/1654682.html Тяжелое ДТП на автотрассе Баку - Губа - ВИДЕО
Тяжелое ДТП на автотрассе Баку - Губа - ВИДЕО
На автотрассе Баку - Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, cоответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Так, грузовой автомобиль врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.
Информации о жертвах и пострадавших в результате аварии не поступало.
Представляем соответствующие кадры:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре